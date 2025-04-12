Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ABD Ticaret Temsilcisi J. Greer'e, ABD-Türkiye ortak ticaret çalışma planı kapsamında iki ülke perspektiflerini karşılıklı olarak ele almak üzere önerilerine ilişkin mektubunu iletmesinin ardından, ABD ile yeni döneme ilişkin hazırlıkları koordine edecek Çalışma Grubunun toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında yapılan toplantıda, ABD tarafından yeni döneme ilişkin açıklanan ticaret politikası sonrasındaki süreçte yürütülecek çalışmalar, ilgili kurumlarla birlikte ele alındı. Çalışma Grubu, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına göre geliştirilmesi yanında, küresel ticarette artış göstermesi öngörülen korumacılık eğilimlerinin olası etkilerine karşı politika ve stratejileri de belirleyecek. ABD ile önümüzdeki süreçte yakın diyalog ve koordinasyon içerisinde gerekli adımların zamanlıca atılmasını amaçlayan Çalışma Grubu, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına uygun olarak güçlendirilmesi çalışmalarının etraflıca ele alınmasına odaklanacak. Çalışma Grubunun aynı zamanda, küresel ticarette artış göstermesi öngörülen korumacılık eğilimlerinin olası etkilerine karşı plan, politika ve stratejilerin belirlenmesini de hedeflediği belirtildi.

EYLEM PLANI GÜNCELLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, ticaret hacminin ABD ile ortak belirlenen 100 milyar dolar hedefine çıkarılmasına yönelik eylem planının güncellenmesi kararı alındı. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, ABD'de yeni yönetimin işbaşına gelmesinden sonra, ön alıcı proaktif girişimlerle, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ile temas içerisinde olmuş ve bu temaslarda, Türkiye-ABD ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yol haritası karşılıklı olarak ortaya koyulmuştu. Eylem planı kapsamında, yeni dönemde ABD pazarında potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri analizleri, pazar araştırma çalışmaları hızlandırılırken, ABD ile öncelikli sektörlerde yoğun ticaret heyetleri başlatılıyor, ABD'nin önemli tedarik zincirleri ile Türkiye'de programlar organize ediliyor. Yeni eylem planıyla ABD'nin pazar ölçeği dikkate alınarak firmaları ve iş birliği kuruluşlarını bir araya getiren URGE, TURQUALITY ve HİSER programlarına öncelik verilmesi, tanıtım faaliyetleri, heyetler ve fuarların eyalet bazlı desteklenmesi hedefleniyor. Eylem planındaki bütün çalışmalar da eyalet bazında hazırlanıyor. Diğer taraftan, yurtdışı lojistik ağlarının desteklenmesi ve lojistik alternatiflerin artırılması için destekler geliştirilecek. Eylem planı ile ABD dağıtım kanallarına ulaşmak için yeni enstrümanlara yer verilmesi planlanırken, ABD'de düzenlenen fuarların prestijli fuarlar arasına alınması amaçlanıyor" ifadeleri kullandı.

BAKAN BOLAT ABD'YE GİDİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12'nci Dönem Toplantısına katılmak üzere mayıs ayında Washington'a gideceği de belirtilerek, "Ziyarette Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda somut konular ele alınacak. Çalışma Grubunun ortaya koyduğu öncelikler doğrultusunda, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın mayıs ayında Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısına katılması ve Türk heyetine müzakerelerde başkanlık etmesi hususunda ABD ile uzlaşıya varıldı. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Washington D.C.'deki ziyareti sırasında ABD Ticaret Bakanı H. Lutnıck ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) J. Greer ile müzakerelerin yanı sıra, Türk-Amerikan Konferansına da iştirak etmesi planlanıyor" denildi.

'TİCARİ İLİŞKİLERİN ARTIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR'

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 2'nci sırada yer alan ABD ile ticaret hacminin 2024 yılında 32,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğine de işaret edilerek, "Bununla birlikte, ortaya çıkan ve öngörülmesi gittikçe zorlaşan yeni ortamda, ülkemiz ile ABD arasındaki büyük ölçüde dengeli bir biçimde büyüyen ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik adımlar atılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile güçlü diyaloğu ve yakın iş birlikleri doğrultusunda ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendirmek ve her iki ülkenin lehine olacak şekilde geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)