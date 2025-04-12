Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şarkışla Belediyesi tarafından organize edilen anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından sinevizyon gösterimi ile Yazıcıoğlu'nun hayatı ve mücadelesi izleyicilere aktarıldı.

Anma programının sonunda, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile programa katılan konuk sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.