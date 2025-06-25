Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada gelecek sezonla ilgili ortaya çıkan gerçekler ve yaşanan gelişmeler nedeniyle görevime devam edemeyeceğim için üzülerek ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, “Takıma ve camiaya gösterilen sevgi, ilgi benim için çok değerliydi. Sporculuk ve teknik direktörlük kariyerimde her zaman duygularımı kontrol etmeye çalıştım. Görev sürem boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Yeni sezon hazırlıklarını başlattık ancak mevcut durum görevimi sürdürmemi engelledi. Kulübün iç işleyişine ve mesleğime duyduğum saygı gereği ayrılık kararımla ilgili detay vermek istemiyorum” dedi.

Emre Belözoğlu, destek veren herkese teşekkür ederek, “Artık Antalya’nın birlik içinde hareket etmesi önem taşıyor. Çalıştığım süreçte bunun için mücadele ettim ve belli ölçüde başarılı olduğumu düşünüyorum. Antalyaspor’u her zaman güzel anılarla hatırlayacağım” diye konuştu.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe ise DHA’ya yaptığı açıklamada, “Hocamız, kulüp içindeki belirsizlikler ve transfer yasağının yarattığı zorluklar nedeniyle istifa talebinde bulundu. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ettik. Transfer yasağını en kısa sürede kaldırarak takımımıza en iyi futbolcuları kazandıracağız. Emre Belözoğlu’nun ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışımız başlamıştır. Antalyaspor’umuzu ligde en iyi şekilde temsil edecek kadro ve teknik adamı kısa zamanda belirleyeceğiz. Hocamıza kariyerinde başarılar dilerim. Kulübümüz sahipsiz kalmayacak” dedi.

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, 15 Ocak 2024 tarihinde Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.