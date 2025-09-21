Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ederek ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM 80’inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak. Program kapsamında:
-
Lider eşleriyle ikili görüşmeler
-
Yan etkinlikler ve sergilere ev sahipliği
-
Resmi resepsiyon ve akşam yemeğine katılım
Güçlü ailelerin toplumsal rolü vurgulanacak
Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek ‘Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma’ temalı yan etkinliğe katılacak.
-
Etkinlikte güçlü ailelerin toplum içi ve uluslararası dayanışmadaki rolü ele alınacak
-
Sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşası vurgulanacak
‘Anadolu’nun Hazineleri’ sergisi lider eşlerini ağırlayacak
Türkevi’nde düzenlenecek ‘Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler’ sergisinde Emine Erdoğan, lider eşlerine Anadolu mutfağını ve geleneksel el sanatlarını tanıtacak.
-
AB coğrafi işaretli seçkin Anadolu lezzetleri ikram edilecek
-
Geleneksel yöntemlerle üretilen gıda ve zanaat eserleri sergilenecek
-
İsrafı önleyen Anadolu mutfağı bilgelikleri paylaşılacak
Çevre ve Sıfır Atık vurgusu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesi kapsamında düzenlenecek ‘Sıfır Atık Mavi’ sergisine katılacak.
-
Türkiye’nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmaları tanıtılacak
-
Küresel çevre diplomasisine katkı sağlayacak iş birliği zemini oluşturulacak
Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekilecek
Emine Erdoğan, DSÖ ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma’ etkinliğine katılacak.
-
Hükümetlerin 2030’a kadar çocukluk çağı kanserinde hayatta kalma oranını artırma taahhütleri vurgulanacak
-
5 yaş altı hayatta kalma oranını yüzde 90’a çıkarma hedefi gündeme gelecek
Emine Erdoğan’ın ABD programları, hem Türkiye’nin kültürel ve çevresel katkılarını gösterecek hem de küresel sağlık ve dayanışma alanındaki girişimlere destek sağlayacak.