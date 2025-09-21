Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ederek ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM 80’inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak. Program kapsamında:

Lider eşleriyle ikili görüşmeler Portekiz, Filistin Devleti'ni tanıyacak! İçeriği Görüntüle

Yan etkinlikler ve sergilere ev sahipliği

Resmi resepsiyon ve akşam yemeğine katılım

Güçlü ailelerin toplumsal rolü vurgulanacak

Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek ‘Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma’ temalı yan etkinliğe katılacak.

Etkinlikte güçlü ailelerin toplum içi ve uluslararası dayanışmadaki rolü ele alınacak

Sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşası vurgulanacak

‘Anadolu’nun Hazineleri’ sergisi lider eşlerini ağırlayacak

Türkevi’nde düzenlenecek ‘Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler’ sergisinde Emine Erdoğan, lider eşlerine Anadolu mutfağını ve geleneksel el sanatlarını tanıtacak.

AB coğrafi işaretli seçkin Anadolu lezzetleri ikram edilecek

Geleneksel yöntemlerle üretilen gıda ve zanaat eserleri sergilenecek

İsrafı önleyen Anadolu mutfağı bilgelikleri paylaşılacak

Çevre ve Sıfır Atık vurgusu

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesi kapsamında düzenlenecek ‘Sıfır Atık Mavi’ sergisine katılacak.

Türkiye’nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmaları tanıtılacak

Küresel çevre diplomasisine katkı sağlayacak iş birliği zemini oluşturulacak

Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekilecek

Emine Erdoğan, DSÖ ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma’ etkinliğine katılacak.

Hükümetlerin 2030’a kadar çocukluk çağı kanserinde hayatta kalma oranını artırma taahhütleri vurgulanacak

5 yaş altı hayatta kalma oranını yüzde 90’a çıkarma hedefi gündeme gelecek

Emine Erdoğan’ın ABD programları, hem Türkiye’nin kültürel ve çevresel katkılarını gösterecek hem de küresel sağlık ve dayanışma alanındaki girişimlere destek sağlayacak.