Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye’de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti. Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen ciddi artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu dönüşümün çevresel etkilerine de dikkat çekerek, "Elektrikli araçlar karbon salınımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Bakanlık olarak bu dönüşüme biz de destek veriyoruz" dedi.

1 YILDA YÜZDE 121 ARTIŞ

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu belirterek, "2025 Şubat ayında bu sayı yüzde 121'lik bir artışla 208 bin 6'ya ulaştı. 2025 yılı Şubat ayında satılan elektrikli araç sayısı 10 bin 324'e ulaştı. Geçen yılın aynı ayında 4 bin 713 adet satış gerçekleşmişti. Yüzde 119'luk bir artışla satış 2 katından fazla arttı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Toplam otomobil satışlarındaki elektrikli araç payı da yüzde 5,7'den yüzde 13,6'ya çıktı" ifadelerini kullandı.

'ŞARJ SOKETİ 28 BİN 159'

Elektrikli araçların artışıyla birlikte şarj soketi ihtiyacının da arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "2024 Şubat ayında 15 bin 335 olan şarj soketi sayısı, 2025 yılı Şubat ayında 28 bin 159’a ulaştı. Şarj altyapısı Türkiye genelinde güçlü bir şekilde kurulmuş durumda. 2025 yılı Şubat sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 37 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'i şehir içindeyken yüzde 30'u ise şehirler arası yollarda bulunuyor. Bu, sadece büyükşehirler için değil, Anadolu'nun farklı noktaları için de önemli bir yaygınlaşma" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2 bin 784 şarj istasyonu ile iller bazında en fazla şarj istasyonunun İstanbul'da bulunduğunu belirterek, "Ankara'da 1213, Antalya’da 732, Bursa’da 532, İzmir’de 504, Konya’da ise 281 istasyon bulunuyor" dedi. (DHA)