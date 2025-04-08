Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz sokakta yer alan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi tabancayla yaralandı. İhbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sorası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA