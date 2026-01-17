AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, saat 06.39’da kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Çeşme’ye 77.38 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Uzmanlar, Ege Denizi’nde meydana gelen bu tür depremlerin bölgenin aktif fay hatları nedeniyle olağan olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu.