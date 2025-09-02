Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, kaleyi güçlendirme hamlesini gerçekleştirdi. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, İngiltere’den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlar, Ederson’a sevgi gösterilerinde bulunurken, deneyimli file bekçisi el sallayarak tezahüratlara karşılık verdi.
Ederson’un İstanbul’a inişiyle birlikte Fenerbahçe camiasında heyecan doruğa çıktı. Kulüp yetkilileri, havalimanında Ederson’u karşılayarak özel araçla kulüp tesislerine yönlendirdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Brezilyalı kaleci, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
32 yaşındaki file bekçisinin transferi, Fenerbahçe’nin özellikle savunma hattını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, deneyimli kalecinin sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı günleri heyecanla bekliyor. Ederson’un tecrübesi, kulübün önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacak.
Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL,(DHA)