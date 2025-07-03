Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes’te, yaz aylarında da aktif bir spor merkezi olma vizyonuyla inşa edilen 12 adet uluslararası standartlardaki tenis kortu, Dünya Tenis Turu’na ev sahipliği yapıyor. Sporcular, ITF sıralama puanı kazanmak ve ATP/WTA yolunda ilerlemek için kıran kırana mücadele ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 50 farklı ülkeden gelen 500’ün üzerinde profesyonel tenisçiyi ağırlıyor. Turnuvaya; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya ve Rusya gibi ülkelerden geniş katılım sağlandı.

25 Haziran’da Erciyes’te başlayan Dünya Tenis Turu, 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Kazanan sporcular önemli ITF puanları kazanacak. Turnuvaya katılan genç sporculardan Şehrazat Dağcı, Erciyes’te düzenlenen uluslararası müsabakaların kendileri için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, “18 yaşındayım ve 12 yıldır tenis oynuyorum. Daha önce genellikle Antalya’da düzenlenen bu tür turnuvalara katılıyorduk. Artık yaz aylarında Kayseri’de de bu düzeyde organizasyonların yapılması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü yaz döneminde Türkiye’de benzer uluslararası turnuvalar olmadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalıyorduk” dedi.

'TÜM İMKANLAR SAĞLANIYOR'

İki haftadır Erciyes’te bulunduğunu ifade eden Dağcı, “İlk hafta yüksek rakıma alışmak biraz zor oldu, oynamak gerçekten güçtü. Ama sonrasında şartlara adapte olduk. Organizasyon ekibi bizlere her konuda destek oluyor, tüm imkanlar sağlanıyor. Bu tür uluslararası organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi biz sporcular için hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

4 yaşından beri tenis oynadığını belirten Defne Aydemir ise “16 yaşındayım ve 4 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Erciyes’teki ortam ve şartlar gerçekten çok iyi. Turnuvaya katılan profesyonel sporcularla aynı kortta olmak bizim için çok değerli bir tecrübe. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için bundan sonra Erciyes’e daha sık gelmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

’50 FARKLI ÜLKEDEN 500 SPORCU AĞIRLADIK’

Erciyes’te oynanan tenis turnuvası ile ilgili açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Erciyes’te yaklaşık 6 hafta önce burada başlayan uluslararası tenis turnuvamız, tüm heyecanıyla devam ediyor. Burası bir yüksek irtifa kamp ve spor merkezi. Sporcular hem antrenman yapma imkanı hem de bu zorlu koşullarda düzenlenen uluslararası turnuvada mücadele ederek performanslarını taçlandırıyor. Özel yatırımcımız tarafından yaptırılan 12 adet tenis kortunda gerçekleşen bu organizasyon, 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Dünya Tenis Turu kapsamında düzenlenen turnuvada, 50 farklı ülkeden yaklaşık 500 sporcu ağırladık. Antrenörler ve yakınlarıyla birlikte bu sayı bin 500 kişiyi buldu. Turnuva boyunca girişimcimiz tarafından sporculara toplam 180 bin dolar para ödülü dağıtıldı. Özellikle Türk sporcularımız burada büyük başarılar elde etti. Yabancı rakipleriyle oynayarak hem uluslararası puanlar kazandılar hem de ödüllerle ülkemizi gururlandırdılar. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak olan final maçlarına tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

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