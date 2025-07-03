Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Şerife Halıcı’yı yaklaşık 1 hafta önce kene ısırdı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Halıcı, Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkiklerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Halıcı, ileri tedavi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Halıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Köyünde Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden Şerife Halıcı’nın cenazesi, bugün öğle vakti memleketi Kapaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yetkililer, yaz aylarında kene ısırmalarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve özellikle doğa yürüyüşleri sonrası vücutlarını kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.