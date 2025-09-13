Kayseri'de, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan arama yönlendirme cihazı, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 10 cep telefonu, 11 sim kartı, 2 harddisk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklandı, B.Ü. (23) ve S.Ç. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.