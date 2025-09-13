İstanbul'da bir hafta içerisinde 3 iş yerine silahlı soygun yapan kar maskeli 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin gerçekleştirdiği soygunlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta bakkala gelen silahlı ve maskeli kişiler, kasadaki paraları gasbetmeye çalıştı. İş yerindekilerin karşı koyması üzerine başarılı olamayan şüpheliler, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı. Yaşanan olaydan bir gün sonra 17 Ağustos'ta bu kez Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde bir zincir markete gelen şüpheliler, kasadaki paraları alarak kaçtı. Şüphelilerin yakalamak için çalışmalar sürerken 2 Ağustos'ta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir markete giren silahlı şüpheliler kasada bulunan 50 bin lirayı gasbettikten sonra yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi.

SOYGUN YAPILIRKEN DİĞER MÜŞTERİLER SIRA BEKLEMİŞ

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarında 3 soygunun da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldikleri görüldü. Görüntülerin birinde kasa kısmına geçen bir şüphelinin kasadan paraları almaya başladığı anda, bazı müşterilerin kasa sırasında beklemeye devam ettikleri görülüyor. Bir başka görüntüde ise bir iş yeri çalışanın elindeki süpürge sopasıyla silahlı soyguncuya karşı koyduğu anlarda güvenli kamera görüntülerine yansıdı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ile M.A.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaylarda kullandıkları 2 adet kurusıkı tabancada ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.