RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Özbekistan Milli Takımı forması giyen deneyimli futbolcunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı kaydettiği gol, FIFA tarafından düzenlenen taraftar oylaması sonucunda turnuvanın grup aşamasının en güzel golü seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından organizasyonun en iyi golleri için taraftar oylaması gerçekleştirildi. FIFA'nın açıkladığı sonuçlara göre, K Grubu'nun 3'üncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağlarını havalandıran Eldor Shomurodov'un golü, grup aşamasının en güzel golü unvanını kazandı.

RAMS Başakşehir Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla başarılı futbolcusunu tebrik etti. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı attığı gol, FIFA tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü seçildi." ifadelerine yer verildi.