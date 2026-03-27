ABD merkezli The Athletic, genç yıldızın performansına dikkat çekerek, “Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi” ifadelerini kullandı. Yazıda ayrıca Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacağı vurgulandı.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca ise maç analizine “Arda ile dünyanın sonuna kadar” başlığını attı. Haberde, Güler’in asistinin maçın kilidini açtığı ve İstanbul’daki atmosferin 2002 Dünya Kupası ruhunu hatırlattığı belirtildi.

Bir diğer İspanyol gazetesi AS da “Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor” başlığıyla verdiği haberde, Türkiye’nin 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma yolunda önemli bir adım attığını yazdı. Gazete, Arda Güler’in liderlik özellikleriyle ön plana çıktığını vurguladı.

Kritik An: Yarım Saniyede Gelen Mükemmel Pas

Yabancı basın analizlerinde, Arda Güler’in asist öncesi karar verme süresi özellikle dikkat çekti. The Athletic, genç oyuncunun yalnızca yarım saniyede doğru açı, hız ve zamanlamayı hesaplayarak kusursuz bir pas verdiğini yazdı.

İtalya’dan Övgü: Türkiye Hak Ederek Kazandı

İtalya’dan Corriere dello Sport, “Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var” başlığıyla verdiği haberde Türkiye’nin performansını övdü. Haberde, teknik direktör Vincenzo Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsünün başarının mimarları olduğu ifade edildi.

Türkiye Dünya Kupası’na Çok Yakın

Bu galibiyetle A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak için son bir maça çıktı. Finalde Kosova ile karşılaşacak olan milliler, galip gelmesi halinde uzun bir aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak.

Futbol otoritelerine göre Türkiye, genç ve yaratıcı kadrosuyla turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmaya aday. Özellikle Arda Güler gibi “özel anlar” yaratabilen oyuncular, ay-yıldızlıların en büyük kozu olarak görülüyor.