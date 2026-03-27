Play-off serilerinde hem yarı final hem de 5-8 etabında iki galibiyete ulaşan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Kritik eşleşmelerde Türkiye’nin önde gelen kulüpleri kozlarını paylaşacak.

Play-Off 5-8 Etabı Maç Programı

Play-off 5-8 etabında takımlar sezonu daha üst sıralarda tamamlamak için sahaya çıkacak.

28 Mart Cumartesi

15.00 – Türk Hava Yolları SK vs Galatasaray Daikin

(Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

29 Mart Pazar

18.00 – Aras Kargo vs Nilüfer Belediyespor

(TVF Atatürk Salonu)

Play-Off 1-4 Etabı (Yarı Final) Maç Programı

Şampiyonluk yolunda dev mücadelelerin yaşanacağı yarı final etabında, ligin güçlü ekipleri karşı karşıya geliyor.

29 Mart Pazar

18.00 – Zeren Spor vs Fenerbahçe Medicana

(TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

30 Mart Pazartesi

20.00 – Eczacıbaşı Dynavit vs VakıfBank

(Eczacıbaşı Spor Salonu)

Seriler Nasıl Oynanacak?

Play-off eşleşmelerinde takımlar, iki galibiyete ulaşana kadar mücadele edecek. Seriyi kazanan ekipler bir üst tura yükselirken, kaybedenler ise klasman maçlarına devam edecek.

Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

Özellikle Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank gibi güçlü ekiplerin yer aldığı yarı final etabı, voleybolseverlere üst düzey rekabet sunacak.

Sezonun en kritik virajına girilirken, alınacak sonuçlar şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Voleybol tutkunları, bu heyecan dolu karşılaşmaları yakından takip edecek.