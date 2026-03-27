FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre, Amed Sportif Faaliyetler kulübüne süresiz transfer yasağı getirildi. Kulübün yeni oyuncu transfer etmesi, FIFA tarafından belirtilen şartlar yerine getirilene kadar mümkün olmayacak.

Zecorner Kayserispor’a 3 Dönemlik Transfer Yasağı

Diğer yandan, Zecorner Kayserispor kulübü ise üç dönem boyunca transfer yapamayacak. Bu karar, kulübün transfer planlarını doğrudan etkileyecek ve Süper Lig kadro düzenlemelerinde önemli bir rol oynayacak.

FIFA Transfer Yasağı Neden Önemli?

Transfer yasağı, kulüplerin mali disiplin ve sözleşme yükümlülüklerine uyumunu sağlamak için uygulanıyor. Süresiz veya dönem bazlı yasaklar, hem kulüp yönetimlerini hem de futbol piyasasını yakından ilgilendiriyor.