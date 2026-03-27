Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi' kapsamında Tığcılar Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz ile bölgeye giderek yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek dönüşüm sürecine ilişkin tüm aşamaları anlattı. Sürecin ortak akıl ve vatandaşın desteğiyle yürütüleceğini belirten Alemdar, 'Afet bölgesinde yer alan Sakarya'da kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz. Zemin etüt çalışmalarının başlamasıyla birlikte süreç fiilen başlamıştır. Bizim tek derdimiz insan. Tüm çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz' diye konuştu.

Dönüşüm sürecinde vatandaşların görüş ve desteğinin önemli olduğunu belirten Alemdar, 'Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızla hareket etmek, onların desteğini almak bizim için çok kıymetli. Sürecin nasıl ilerleyeceğini kendilerine detaylı şekilde aktardık. Tığcılar'dan başlattığımız kentsel dönüşümle afetlere karşı dirençli bir Sakarya'yı hep birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapı ruhsatına esas zemin etüt çalışmaları kapsamında zemin etüdü makinesi Kesçi Sokak'ta çalışmalara başladı. 45 metre derinliğe inilmesi planlanan çalışmaların 4 farklı sokakta, 28 ayrı noktada gerçekleştirileceği kaydedildi.