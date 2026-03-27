Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen yerli ata tohumları, düzenlenen özel etkinlikle toprakla buluşturuldu. Programa Yakup Odabaşı ile Dr. Ahmet-Filiz Göğüş İlkokulu öğrencileri katıldı.

Belediyeye ait serada gerçekleştirilen etkinlikte, domates, biber ve salatalık tohumları öğrenciler tarafından ekildi. Minik katılımcılar hem tohum ekim sürecini uygulamalı olarak öğrendi hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Minikler hem öğrendi hem ekti

Etkinlik boyunca çocuklara tohumun toprakla buluşma süreci ve bitki yetiştirmenin temel aşamaları anlatıldı. Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, üretimin ilk adımını deneyimleme fırsatı yakaladı.

Programın sonunda Yakup Odabaşı, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

“Geleceğe miras bırakıyoruz”

Etkinlikte konuşan Odabaşı, ata tohumlarının önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmanın yalnızca bir ekim faaliyeti olmadığını vurguladı. Yerli tohumların doğal üretimin ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturduğunu belirten Odabaşı, Gölbaşı’nda sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çocukların bu tür etkinliklere katılımının büyük önem taşıdığını dile getiren Odabaşı, “Doğa bilinci küçük yaşta kazanılır. Bugün toprağa dokunan çocuklarımız, yarının çevreye duyarlı bireyleri olacak. Amacımız, Gölbaşı’nı doğayla uyumlu üretimin merkezi haline getirmek” dedi.