İran basınına konuşan yetkililer, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklife ilişkin Tahran’ın resmi yanıtının arabulucular vasıtasıyla teslim edildiğini belirtti. İran’ın karşı talepleri şu şekilde öne çıkıyor:

Suikast ve saldırıların durdurulması

Savaşın tekrarlanmaması

Kayıplar için tazminat güvencesi

Hürmüz Boğazı üzerinde İran egemenliğinin resmen tanınması

ABD’nin Diplomasisine Eleştiri: “Üçüncü Aldatmaca”

İranlı yetkililer, Washington’un diplomasi adımlarını “üçüncü aldatmaca” olarak nitelendirerek, ABD’nin asıl niyetinin farklı olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmede, ABD’nin müzakere söylemlerini kullanarak:

Uluslararası arenada barışçıl bir imaj yaratmaya,

Dünya genelindeki petrol fiyatlarını düşürmeye,

Olası kara işgali için zaman kazanmaya çalıştığı iddia edildi.

İran-ABD Gerilimi ve Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticareti açısından kritik bir öneme sahip. İran’ın resmi olarak egemenliğinin tanınmasını talep etmesi, bölgesel dengeler ve küresel enerji piyasaları açısından yakından takip ediliyor.