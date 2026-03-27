Nurhak'ın kırsal Umutlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 9 dağcı, geziye çıktı. Sarp arazi ve kayalıklardan oluşan rotada dağcılardan Zeynel Gül'ün bacağı kırıldı. Arkadaşları Zeynel Gül'ü taşımak istedi ancak olumsuz hava koşulları ve arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle 9 kişilik grup Barak Deresi mevkisinde mahsur kaldı. Dağcılar, Nurhak Dağcılık Kulübü'nü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erdoğan Genç, Akın Genç, Berdan Olgunsoy, Mehmet Erik, Burak Göksu, Özkan Cücük, Hüseyin Per, Mehmet Zincirkıran ve Zeynel Gül'ü kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda dağcılara ulaşabildi.

Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle yaralı Zeynel Gül ve arkadaşlarını bölgeden çıkarabilmek için helikopter desteği istendi. Bunun üzerine Adana İncirlik Hava Üssü'nden havalanan bir askeri helikopter bölgeye giderek 9 dağcıyı alıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağı kırılan Zeynel Gül burada tedaviye alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen 8 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.