Türkiye Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Millî Futbol Takımı’nı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmada tek gol, ikinci yarıda geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında Romanya savunmada kaleyi sıkı şekilde kapattı. Türkiye topa sahip olsa da aranan gol bir türlü bulunamadı.

Ferdi Kadıoğlu kilidi açtı

Dakikalar 53’ü gösterdiğinde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. Arda Güler’in savunma arkasına attığı pası iyi kontrol eden Ferdi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Türkiye’yi öne geçirdi. Bu gol, Ferdi Kadıoğlu’nun milli formayla attığı ilk resmi gol olarak kayıtlara geçti.

Kenan Yıldız direkten döndü

Golden sonra baskısını artıran A Millî Takım’da Kenan Yıldız 61. dakikada direkten dönen şutla farkı artırma fırsatını kaçırdı. Türkiye üstün oyununu sürdürdü.

Finalde rakip Slovakya-Kosova galibi

Bu galibiyetle Türkiye, play-off finaline adını yazdırdı. Ay-yıldızlıların rakibi, Slovakya-Kosova play-off eşleşmesi galibi olacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı akşamı deplasmanda oynanacak ve kazanan ekip 2026 Dünya Kupası biletini alacak.