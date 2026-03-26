ANKARA’nın Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir grup çocuk, önünü kestikleri başka bir çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle kemer ve sopayla darbetti.

Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, darbedilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medya üzerinden yayılması üzerine Polatlı Emniyet Müdürlüğüekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görüntülerden kimlikleri belirlenen F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.