Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restoranlara çağırarak fahiş hesap ödeten şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir olayda, mağdurun sanal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu ve ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre, müşterinin bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satışı yapıldı ve kısa süre sonra gelen yüksek hesap karşısında mağdur tehdit edilerek ödeme yapmak zorunda bırakıldı.

Çalışmalar sonucunda, sanal medya üzerinden tuzak kuran 2 kadın ile restoranda birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve benzer olayların araştırıldığı öğrenildi.