Netflix, ABD’de Ocak 2025’ten bu yana ilk kez tüm abonelik planlarının fiyatını artırdı.

Yapılan güncellemeye göre:

Reklam destekli abonelik planı: 7,99 dolardan 8,99 dolara

Standart plan: 17,99 dolardan 19,99 dolara

Premium plan: 24,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi

Bu artış, özellikle premium içeriklere erişim sağlayan kullanıcılar için aylık maliyetin daha da artması anlamına geliyor.

Ek kullanıcı ücretleri de arttı

Netflix sadece abonelik paketlerinde değil, ek kullanıcı (hane dışı kullanım) ücretlerinde de artış yaptı. Yeni fiyatlandırma şu şekilde:

Reklam destekli planlarda ek üye ücreti: 5,99 dolardan 6,99 dolara

Reklamsız planlarda ek üye ücreti: 8,99 dolardan 9,99 dolara çıktı

Bu değişiklik, hesap paylaşımı yapan kullanıcılar için ek maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

Netflix neden zam yaptı?

Netflix’in fiyat artışına gitmesinin arkasında birkaç önemli neden bulunuyor:

Artan içerik üretim maliyetleri

Orijinal yapımlara yapılan yüksek bütçeli yatırımlar

Rekabetin yoğun olduğu dijital yayın pazarında kârlılığı koruma hedefi

Şirket, özellikle özgün içeriklere yaptığı yatırımlarla abonelerini platformda tutmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar nasıl etkilenecek?

Yapılan zamlar, özellikle ABD’deki kullanıcıları doğrudan etkilerken, küresel pazarda da benzer fiyat güncellemelerinin gelmesi bekleniyor. Türkiye dahil birçok ülkede Netflix fiyatlarının ilerleyen dönemde yeniden düzenlenebileceği öngörülüyor.