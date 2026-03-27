Dünya Tiyatrolar Günü, her yıl 27 Mart’ta tiyatronun kültürel ve toplumsal önemini hatırlatmak amacıyla kutlanıyor. Bu özel gün, 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından ilan edildi ve o tarihten beri tiyatro toplulukları, kültür kurumları ve sanatseverler çeşitli etkinliklerle sahne sanatlarına dikkat çekiyor.

TİYATRONUN KÖKENİ BINLERCE YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Tiyatro, insanlık tarihi kadar eski bir sanat formu olarak biliniyor. İlk örnekleri Antik Yunan’da M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan tiyatro, toplumların dini ritüelleri ve hikâye anlatma geleneğiyle gelişti. Orta Çağ’da dinsel temalar etrafında şekillenen tiyatro, Rönesans dönemiyle birlikte modern sahne yapısı ve oyunculuk tekniklerini kazandı. Günümüzde ise tiyatro, farklı kültürleri ve toplumsal konuları sahnede buluşturan evrensel bir ifade biçimi olarak varlığını sürdürüyor.

EVRENSEL MESAJLAR SAHNEDE HAYAT BULUYOR

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında tiyatro sanatçıları, yönetmenler ve sahne emekçileri, yılın bu özel gününde Dünya Tiyatrolar Günü Mesajı yayımlıyor. Mesajlarda, tiyatronun toplumları birleştiren, eleştiren ve duyguları ifade eden evrensel bir dil olduğu vurgulanıyor.

TÜRKİYE’DE ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Türkiye’de de tiyatro toplulukları, okullar ve kültür merkezleri özel gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle günü kutluyor. Sanatseverler, tiyatronun hem tarihçesini hem de günümüzdeki toplumsal etkilerini deneyimleme fırsatı buluyor.