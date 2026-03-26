Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik saldırıların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Trump, açıklamasında, “İran Hükümeti'nin talebi üzerine, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saatiyle 20:00’ye kadar durdurduğumu bildirmek için bu açıklamayı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, müzakerelerin olumlu ilerlediğini savundu. Trump, “Sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen görüşmeler çok iyi gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar kapsamında alındığı belirtilirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ise yapılacak görüşmelere bağlı olacak.