Süper Lig’de Palut yönetiminde Konyaspor, evinde oynadığı Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarından 3’er puan alırken, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Alanyaspor ve Başakşehir karşısında mağlup olan yeşil-beyazlılar, Kocaelispor’u 2-1 yenerek taraftarını sevindirdi.

Takım, ligin kalan haftalarında sahasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda ise Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde 30 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor, kalan maçlardan alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

“Mutlu Edecek Sonuçlar Almaya Başladık”

Kulüp basın sözcüsü Cengiz Yönet, ligdeki performansı değerlendirerek, teknik direktör değişikliği sonrası oluşan sinerjiden memnun olduklarını belirtti. Yönet, “İlhan hocanın ilk maçlarda futbolcuların neler yapabileceğini görmesi açısından süresi sınırlıydı. Ancak teknik ekip ve oyuncularla birlikte önemli bir güç oluşturduk ve mutlu edecek sonuçlar almaya başladık” ifadelerini kullandı.

Alt Sıralarla Aradaki Puan Farkını Açtık

Yönet, son oynanan Gençlerbirliği galibiyetinin kritik önemine değinerek, “Alt sıralardan yukarı çıktık ve aramızdaki puan farkını açtık. Futbolcularımız, üzerlerindeki stresi attılar ve bundan sonraki maçlarda gerçek performanslarını gösterecekler” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yönet, “Samsunspor sezona iyi başladı ama şimdi aradaki fark azaldı. Bu maçı kazandığımızda onları birkaç puan geride bırakacağız. Bu da ligimizin kalitesini gösteriyor” diye ekledi.

Kalan 7 Maçtan 21 Puan Hedefi

Milli ara sonrası çalışmalara başlayan takım için basın sözcüsü, “Kalan 7 maçtan alınacak 21 puanın tamamına talibiz. Taraftarlarımız sahada her maçı kazanmak için çıkan bir Konyaspor görmek istiyor. Hocamız da bunu istiyor. İlhan Palut, geçmişte Konyaspor’da başarılı olmuş ve taraftarın sevgisini kazanmış bir hoca. Şu anda da taraftar kendisini ciddi şekilde destekliyor” açıklamasında bulundu.