Kurulan Şirket ve Kooperatif Sayıları

Şubat 2026’da kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %3,3 artış gösterdi.

Kurulan kooperatif sayısı ise Şubat 2025’e kıyasla %19 azaldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,6’lık bir düşüş yaşandı.

Bir önceki aya göre ise:

Kurulan kooperatif sayısı %27,4 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı %15,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,6 azaldı.

Kapanan Şirket ve Kooperatif Sayıları

Şubat 2026’da kapanan şirket sayısı, Şubat 2025’e göre %5,8 azaldı.

Kapanan kooperatif sayısı %2,1 düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,8 arttı.

Bir önceki aya göre:

Kapanan şirket sayısı %1,1 artarken, kapanan kooperatif sayısı %23,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %13,3 azaldı.

İlk 2 Ayda Genel Değerlendirme

2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in aynı dönemine kıyasla:

Kurulan şirket sayısı %1,9 arttı,

Kurulan kooperatif sayısı %24,2 azaldı,

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik olmadı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %12,2, kapanan kooperatif sayısı %17,8 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,8 arttı.

TOBB’un verileri, Türkiye’de şirket kuruluş ve kapanış trendlerinde sektörel dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle kooperatif kuruluşlarındaki artış, ekonomik hareketliliğin belirli alanlarda yükseldiğine işaret ediyor.

