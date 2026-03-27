Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla ilgili güncel ve doğru bilgilere sadece Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Bakanlığın resmi açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Bakanlığımızın ‘Barınma Desteği’ adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar ASILSIZDIR. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.”

Resmi bilgi ve duyurular için:

Vatandaşlar, resmi olmayan ve doğruluğu teyit edilmemiş sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelidir.