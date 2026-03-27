İlçede ilkbahar döneminde etkisini gösteren kar yağışı, doğayı kısa sürede beyaza bürüdü. Özellikle sarıçam ormanları ve çevredeki bitki örtüsü karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ancak bu güzel manzara, beraberinde günlük yaşamda bazı zorlukları da getirdi.

Kar yağışının aralıklarla birkaç gündür devam ettiğini belirten vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava nedeniyle şaşkınlık yaşadı. İlçe genelinde yürüyüş yapmakta zorlanan vatandaşlar, kaygan zemin nedeniyle dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bina çatılarında buz sarkıtları meydana geldi. Uzmanlar, olası tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“KIŞ BU YIL DAHA SERT GEÇİYOR”

İlçe sakinlerinden Serhat Yıldız, kar yağışının birkaç gündür aralıklarla sürdüğünü ifade ederek, “Bu yıl kış mevsimi oldukça sert geçiyor. İlkbahara gelmemize rağmen hâlâ karla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.