Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. 'Sancaktepe Kazanmaya Devam Ediyor' sloganıyla hayata geçirilen proje, bölgedeki sosyal donatı alanı ihtiyacını modern bir mimariyle karşılamayı hedefliyor.

Toplam 768 metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı tesis bünyesinde Sosyal Kafe de hizmete girdi. Ailelerin bütçesini zorlamadan hizmet vermeyi hedefleyen kafede sıcak-soğuk içecekler ve atıştırmalıklar yer alıyor. Çocuklar için de güvenli oyun ve vakit geçirme alanları tasarlandı.

'SANCAKTEPE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Açılış kurdelesini vatandaşlarla kesen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bugün burada sadece bir binanın değil, komşuluk hukukunun güçleneceği bir yaşam alanının açılışını yapıyoruz. 3 katlı bu modern tesisimizle Sarıgazi ve Kemal Türkler Mahallesi sakinlerimize söz verdiğimiz gibi kaliteli ve uygun fiyatlı sosyal imkanları ulaştırıyoruz. Biz Sancaktepe için çalışmaya, ilçemizin yaşam kalitesini her geçen gün artırmaya söz verdik. Sarıgazi Sosyal Tesisi tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun.'

Törenin ardından Başkan Yeğin, vatandaşlarla tesisi gezerek Sosyal Kafe'nin ilk ikramlarını komşularıyla paylaştı.