Mamak Belediyesi, afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin gönüllü arama kurtarma ekibi MAKUT’a, afet ve acil durum süreçlerinde engelli bireylerin hakları ile kapsayıcı müdahale yöntemlerini içeren kapsamlı bir eğitim verildi.

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Türkiye Sakatlar Derneği ve Toplumsal Afet Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi. Eğitimde, afet öncesi planlama süreçlerinden kriz anındaki müdahale tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler paylaşıldı.

ERİŞİLEBİLİR MÜDAHALE YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Rezzak Elezat tarafından verilen eğitimde, özellikle engelli bireylerin afet anında karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekildi. Erişilebilir tahliye yöntemleri, doğru iletişim teknikleri ve özel ihtiyaçlara uygun acil durum planlaması gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

HEDEF DAHA ETKİN VE KAPSAYICI MÜDAHALE

Mamak Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimle, arama kurtarma ekiplerinin tüm bireyleri kapsayan bir anlayışla hareket etmesi ve afet anlarında daha bilinçli, hızlı ve etkin müdahale kapasitesine ulaşması amaçlandı.