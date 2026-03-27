Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, ilçe merkezinde bulunan Otogar Kavşağı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Zeynep Sezer’in kullandığı 42 AOU 331 plakalı otomobil ile Emine Akdoğan idaresindeki 42 AJG 486 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede kaza yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan Ayşe ve Zeynep Akdoğan’ın yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.