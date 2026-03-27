Proje kapsamında başvurular 30 Mart – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, belirlenen tarihlerde başvuru yapabilecek.
Hangi İlçeler Yararlanacak?
Destek programı özellikle kırsal üretimi güçlendirmek amacıyla şu ilçeleri kapsıyor:
- Ayaş
- Beypazarı
- Güdül
- Nallıhan
Bu ilçelerde faaliyet gösteren üreticiler programa başvuruda bulunabilecek.
%50 Hibeli Fide Desteği
Projede üreticilere verilecek fidelerin %50’si hibe olarak sağlanacak. Böylece çiftçilerin maliyet yükü azaltılırken, erken sezon üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.
Amaç: Yerel Üretimi Güçlendirmek
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği ile:
- Tarımsal üretimin artırılması
- Üretici maliyetlerinin düşürülmesi
- Erkenci ürünlerle pazara erken giriş sağlanması
amaçlanıyor.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tarım portalı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
