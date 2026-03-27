Proje kapsamında başvurular 30 Mart – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, belirlenen tarihlerde başvuru yapabilecek.

Hangi İlçeler Yararlanacak?

Destek programı özellikle kırsal üretimi güçlendirmek amacıyla şu ilçeleri kapsıyor:

  • Ayaş
  • Beypazarı
  • Güdül
  • Nallıhan

Bu ilçelerde faaliyet gösteren üreticiler programa başvuruda bulunabilecek.

%50 Hibeli Fide Desteği

Projede üreticilere verilecek fidelerin %50’si hibe olarak sağlanacak. Böylece çiftçilerin maliyet yükü azaltılırken, erken sezon üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Amaç: Yerel Üretimi Güçlendirmek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği ile:

Trabzon Limanı’nda yaban hayatı operasyonu: 19 trofeye el konuldu
  • Tarımsal üretimin artırılması
  • Üretici maliyetlerinin düşürülmesi
  • Erkenci ürünlerle pazara erken giriş sağlanması

amaçlanıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tarım portalı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Muhabir: HABER MERKEZİ