Doğa Koleji, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrasında detaylı bir sınav değerlendirmesi paylaştı. Kolej yetkilileri ve bölüm başkanları, sınavın genel yapısını, soru türlerini ve öğrenci performansına etkisini analiz etti.

Doğa Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl TYT'de öğrencilere toplam 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınavın ardından öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda, Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, sınavın genel anlamda müfredata uygun, bilgi-yorum dengesini gözeten ve zaman yönetimini doğru yapan öğrenciler için başarı getirici nitelikte olduğunu ifade etti.

"Sorular temel kazanımlara dayanıyor"

Arzu Uz açıklamasında, "Özellikle Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen testleri, eleştirel düşünme, analiz yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama gibi düşünme becerilerini ölçen sorulardan oluştu" dedi. Ayrıca öğrencilerin yıl boyunca Doğa Koleji’nde uygulanan planlı ve disiplinli akademik programlar sayesinde sınava hazırlıklı olduklarını belirtti.

"Türkçe soruları anlam yoğunluğu ile dikkat çekti"

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan, Türkçe testinin anlam bilgisi ağırlıklı ve ortalama zorluk düzeyinde olduğunu vurgulayarak, "Sınavda 33 anlam bilgisi, 7 dil bilgisi sorusuna yer verilmiş ve bu dağılım TYT’nin son yıllardaki eğilimini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarih ve coğrafya soruları müfredata dayalı, yorum odaklıydı"

Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya ise, tarih testinin 9., 11. ve 12. sınıf konularına dayandığını ve daha çok öğrencilerin metin yorumlama becerisini ölçtüğünü belirtti.

Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu, coğrafya sorularının temel bilgiler kadar kavramsal düşünme ve harita okuryazarlığı becerilerini de ölçtüğünü ifade etti.

"Felsefe, din kültürü, matematik ve fen testleri düşündüren sorulardan oluştu"

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz, soruların felsefenin yapısına uygun olarak yorum ve analiz ağırlıklı hazırlandığını söylerken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak ise sınavda yorum kabiliyeti ve algılama becerisi gerektiren sorulara yer verildiğini belirtti.

Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan, testin problem çözme becerilerini öne çıkardığını belirttiği açıklamasında, metin yoğunluğu yüksek ve çok yönlü düşünmeyi gerektiren soruların öğrencileri zorladığını söyledi.

Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, fizik sorularının genel olarak orta zorluk düzeyinde olduğunu ve son yılların en ulaşılabilir soruları arasında yer aldığını vurguladı. Kimya Bölüm Başkanı Selda Güngör, soruların kavram bilgisini ölçmeye odaklandığını, ezber değil anlayarak öğrenme yaklaşımının önemli olduğunu aktardı.

Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz ise biyoloji testinin kolay ve orta düzeyde sorulardan oluştuğunu ve görsel verilerin yorumlanması, bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi gibi becerilerin ölçüldüğünü belirtti.