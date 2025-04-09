Olay, duruşma sonrası çıkan tartışmanın hızla tekmeli ve yumruklu bir kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, Adliye önünde adeta arenaya dönerken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga Anı Anbean Kaydedildi

Kavganın şiddeti, olay yerinde bulunan bir şahıs tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, davalı grupların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak durumu kontrol altına aldı.

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın büyümemesi için olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirerek kavganın sona ermesini sağladı. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın Ardında Ne Yatıyor?

Henüz olayın kesin nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, yakın zamanlarda duruşmaların yapıldığı Diyarbakır Adliyesi önünde benzer tartışmaların yaşanmış olması, bu tür olayların artabileceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Yetkililer, güvenlik tedbirlerini artırma sözü verirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.