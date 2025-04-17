Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan taşlı sopalı kavga sonucu ağır yaralanan Sezgin Sürer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taraflar arasında basit bir trafik kazasıyla başlayan tartışma, kısa sürede ailelerin de dahil olduğu şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik kazası kavgaya dönüştü

Olay, 3 Mart günü saat 16.00 sıralarında Onur Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracını yıkatmak üzere istasyona gelen 20 yaşındaki Hidayet Sürer, burada park halinde bulunan Ömer Piral’a (44) ait hafif ticari araca çarptı. Yaşanan çarpışmanın ardından sinirlenen Piral, Hidayet Sürer’e tekme ve yumruklarla saldırdı.

Taraflar yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

Panikleyen Hidayet Sürer, babası Serkant Sürer (51) ve amcası Sezgin Sürer’i (43) telefonla arayarak olay yerine çağırdı. Aynı şekilde Ömer Piral da yeğenleri Mehmet Engin (29) ve Emre H.’yi (27) istasyona yönlendirdi. Tarafların karşı karşıya gelmesiyle birlikte ortam gerildi ve taşlı, sopalı şiddetli bir kavga başladı. Kavga anları, istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağır yaralanan Sezgin Sürer hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta yaşam mücadelesini kaybetti. Babası ve yeğeni ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer, Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi.

Kameralarla tespit edildiler, 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit ederek Ömer Piral, Mehmet Engin ve Emre H.’yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında şüpheliler, birbirlerini suçladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Piral ve Mehmet Engin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.