İstanbul’da yaşayan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İlhami Güllüoğlu’nun (57) oğlu Yaşar Barış Güllüoğlu (26), babasının izinden giderek doktor oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçen yıl mezun olan Dr. Güllüoğlu, uzmanlık hedefini de babasıyla aynı branş olan üroloji olarak belirledi. Baba-oğul doktorlar, bu yıl Babalar Günü’nü ilk kez meslektaş olarak kutlamaya hazırlanıyor.

Çocukluğunda sık sık babasının çalıştığı hastanelere giden ve hastaların babasına duyduğu minnettarlığa tanık olan Dr. Güllüoğlu, doktorluk mesleğini küçük yaşlarda seçtiğini belirtti. "Bana ‘büyüyünce ne olacaksın?’ diye sorduklarında, ‘babam gibi doktor olacağım’ derdim. Tıp benim için biçilmiş kaftan gibi. Bu yolda babamın etkisi çok büyük" dedi.

Üroloji branşını tercih etmesinin temelinde çözüm odaklı ve etkili tedavi yöntemlerinin bulunduğunu ifade eden Dr. Güllüoğlu, "Babamın yanında hastaları izleme şansı buldum. Geceleri bile arandığında hemen harekete geçerdi. Bu mesleğe tanıklığım çok erken yaşta başladı" diye konuştu.

Baba İlhami Güllüoğlu ise oğlunun aynı mesleği ve branşı tercih etmesinin kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu ifade ederek, "Onu bir öğrenci gibi yetiştirmek, bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak çok mutluluk verici. Bu yıl Babalar Günü’nde en büyük hediyem onun doktor olması" dedi.

1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan ve 2005’te üroloji uzmanı olan Opr. Dr. Güllüoğlu, mesleğe başladığı günden bu yana birçok hasta tedavi ettiğini, oğlunun da bu geleneği sürdürecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ailede eczacı anne ve diş hekimi olmak isteyen bir kız kardeş olduğunu belirten Barış Güllüoğlu, sağlık alanında bir aile geleneğini yaşattıklarını söyledi. Pratisyen hekim olarak bir süre görev yapan Güllüoğlu, uzmanlık sınavlarına hazırlanıyor. Hedefi, babası gibi başarılı bir üroloji uzmanı olmak.

Dr. Güllüoğlu, "Bir gün benim de hastalarım gelip 'sayenizde iyileştim' dediğinde, o zaman mesleğimi tam anlamıyla yapmış olacağım. Babamla ameliyata girmek, onun tecrübesinden faydalanmak çok değerli. Bu, aynı zamanda bizim için özel bir baba-oğul bağı" ifadelerini kullandı.