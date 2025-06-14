Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), yaz aylarında artan klima kullanımı nedeniyle elektrik arzında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için elektrik dağıtım şirketlerini uyardı. TEDAŞ tarafından iletilen resmi yazıda, dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi ve olası kesintilerin önlenmesi için acil önlemlerin hayata geçirilmesi talep edildi.

Klima kullanımı elektrik şebekelerini zorluyor

TEDAŞ’ın açıklamasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında özellikle meskenlerde ve ticarethanelerde klima kullanımının ciddi şekilde arttığı belirtildi. Bu artışın, alçak gerilim şebekeleri ve trafo kapasiteleri üzerinde aşırı yük oluşturduğu ve sistemde istikrarsızlıklara neden olduğu kaydedildi. Bu nedenle, dağıtım şirketlerinin hızlıca önlem alması istendi.

Trafolar, iletkenler ve OSOS sistemine yakın takip

Gönderilen yazıda, klima kullanımının yoğun olduğu bölgelerde yıllık yük artış grafikleri incelenerek trafo ve şebeke kapasitelerinin gözden geçirilmesi istendi. Yetersiz kablo kesitleri ve düşük güçlü trafoların hızlıca güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) üzerinden trafoların yük değerlerinin sürekli takip edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde güç artırımı veya yük aktarımı yapılması gerektiği bildirildi.

Şebeke güvenliği için detaylı teknik önlemler

Ayrıca, yük dengesizliğini önlemek amacıyla trafolar arası dengeleme yapılması, sigorta atması ve şalter arızalarının nedenlerinin tespiti için yük ölçümleri gerçekleştirilmesi istendi. Şebeke ekipmanlarının periyodik olarak bakımdan geçirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlayan donanımların yenilenmesi de talimatlar arasında yer aldı.

Verimli klima önerisi ve teknik ekipman kullanımı

Klimaların neden olduğu reaktif güç artışını azaltmak amacıyla dinamik kompanzasyon sistemlerinin kullanılması önerilirken, gerilim dalgalanmalarını kontrol altında tutmak için OLTC (On-Load Tap Changer) özellikli trafoların tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca termal kameralarla trafoların ve hatların izlenerek arızaların önceden tespit edilmesinin önemine dikkat çekildi. TEDAŞ, aynı zamanda vatandaşlara enerji verimliliği yüksek klimaların tercih edilmesi çağrısında da bulundu.