Kamu Birliği Konfederasyonu, Şehitler Haftası'nın anlam ve önemine binaen başkent Ankara'da anlamlı bir etkinliğe imza attı. 14-20 Nisan tarihleri arasında idrak edilen Şehitler Haftası dolayısıyla Konfederasyon yetkilileri ve üyeleri, Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nı ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı ve dualar okudu.

Törende konuşan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, bu toprakların özgürlüğünün bedelinin ağır olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacak, ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz," ifadelerini kullandı.

"Aziz şehitlerimizi her nefesinizde minnetle anıyoruz "

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu da törende yaptığı konuşmada, şehitlere duyulan minnetin sadece belirli bir haftayla sınırlı olmadığını belirterek, "Aziz şehitlerimizi sadece Şehitler Haftası'nda değil, her anımızda, her nefesimizde minnetle anıyor ve hatırlıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur," dedi. Çiftçioğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklarda huzur içinde yaşamanın önemine dikkat çekti.

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun bu anlamlı ziyareti, şehitlere duyulan derin saygının ve vatan sevgisinin somut bir göstergesi oldu. Törende okunan dualar ve bırakılan karanfiller, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatırken, katılımcılar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirdi. Bu anlamlı etkinlik, milletimizin şehitlerine olan vefa borcunu bir kez daha hatırlattı.