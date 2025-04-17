Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ölüm yıldönümünde andı.

"Türkiye'ye yeni ufaklar açan"

Başkan Güngör'ün konuya ilişkin mesajı şöyle: "Ülkemizin demokrasi yolculuğuna önemli katkılarda bulunan, vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’ye yeni ufuklar açan 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Cumhurbaşkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.