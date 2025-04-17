Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verdi. Kütahyalı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "Ankara'da iki belediyeye operasyon yapılabileceği" ve "CHP’ye geçici kayyım atanacağı" yönünde iddialarda bulunması üzerine başsavcılık harekete geçti.

Başsavcılık, Kütahyalı’nın paylaşımları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bugün Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. İfadesinin alınması için İstanbul’a talimat yazısı gönderildiği bildirildi.

Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, yetkililerden henüz ek bir açıklama yapılmadı.