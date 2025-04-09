2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan Rally Bodrum, iki gün boyunca Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak. Rally Bodrum öncesinde Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit önderliğinde koordinasyon toplantısı yapılarak hazırlıklar tamamlandı.

Bodrum’da bir otelde gerçekleşen koordinasyon toplantısına Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum, Milas’tan jandarma ve polis ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ilgili yöneticileri ile yarış komite heyeti katıldı. 17 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da Bodrum Belediye Meydanı’nda start seremonisi ile başlayacak yarışlarda 18 Nisan Cuma günü Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek. 19 Nisan Cumartesi sabahı 08.00’de direksiyon başına geçecek olan ekipler, Bodrum’da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde yer alan 6 özel etabın ardından saat 14.30’dan itibaren Bodrum Belediye Meydanı’ndaki finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracaklar.