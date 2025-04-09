İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal'da operasyon düzenlendi. 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda, 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kilogram (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde, bir milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirilirken 16 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.

YILDIZ: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul'da 8 Nisan 2025 günü İstanbul'umuzun yedi ilçesinde 12 adrese, 4 araca ve 2 uyuşturucu imalathanesine yapılan operasyonlar sonucunda, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu, 2 ton 6 yüz 80 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 1 ton bonzai yapımında kullanılan 10 kilogram ham madde, 1 milyon adet de boş uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan başarılı operasyonlar doğrultusunda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli işlemleri ise devam etmekte. İstanbul halkı bilmelidir ki, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır. Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.