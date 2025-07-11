Bahçeli açıklamasında, “27 Şubat İmralı açıklamasıyla başlayan barış sürecinin ardından PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12’nci kongresinde örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını ilan etmiştir” dedi. Örgütün kurucu liderliğinin taahhütlerine bağlı kaldığını ve bölgesel tehditlere karşı sorumluluk gösterdiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Hedefinde Kararlılık Vurgusu

MHP lideri, DEM Parti’nin terörsüz Türkiye hedefine destek veren sağduyulu siyaset çizgisini takdirle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı ve hükümetin de süreci başından beri sahiplenerek kararlı duruş sergilediğini hatırlatan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, hiçbir tahrike kapılmadan mücadeleyi sürdürmüştür” dedi.

Silah Teslimi ve Yeni Dönem

“Bugünden itibaren PKK’nın gruplar halinde silahlarını teslim etmesiyle kara bir dönemin kapanmasına doğru tarihi gelişmeler yaşanıyor” diyen Bahçeli, bu sürecin hem Türkiye hem bölge için son derece kritik olduğunu vurguladı. Provokasyon amaçlı iftira ve karalamalara rağmen barış ve huzur ikliminin genişlediğini söyledi.

Terörsüz Türkiye: Milli Birlik ve Refahın Temeli

Genel Başkan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Terörsüz Türkiye; milli birlik, dayanışma, refah ve güven dolu geleceğin temelidir. Silahların teslimi tamamlandığında kötü anılar geride kalacak, Türk milleti yeni yüzyılın mimarı olacaktır. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyor, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”