Yangında yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarının da takip ettiği davada, aralarında otel sahibi Halit Ergül ve bazı belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılanıyor. Dünkü duruşmada otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusu sırasında salonda gerginlik yaşandı.

Ailelerden Tepki: “Artık Yeter!”

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan’ın annesi Zeynep Kotan, duruşmanın ardından mağdur aileler adına basın açıklaması yaptı. Kotan, “Yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz. Ancak 170 gündür sevdiklerimize hasretiz. Dört gündür sanıkların sadece ‘bilmiyorum’, ‘hatırlamıyorum’ gibi ifadelerine maruz kalıyoruz.” dedi.

“Tahrik Ediliyoruz, Hakarete Uğruyoruz”

Kotan, duruşma sırasında müştekilere yönelik tahriklerin ve hakaretlerin arttığını belirterek, “Sanık vekilleri ve yakınları tarafından sürekli olarak sözlü tahriklere maruz kalıyoruz. Bir sanık yakını, kolluk kuvvetlerine dahi fiziksel müdahale etmeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.

“Adil ve Şeffaf Yargılama İstiyoruz”

Zeynep Kotan açıklamasında, ailelerin tek talebinin adil ve şeffaf bir yargılama olduğunu vurguladı:

“Bu dava sadece bizim için değil, tüm Türkiye için önem taşıyor. Buradan çıkacak karar, kamu güvenliği açısından emsal teşkil edecek. Canlarımızın anısına, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Grand Kartal Otel Yangını Hakkında

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, olay Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, işletme sorumlulukları, denetim eksiklikleri ve ihmaller mercek altına alınmıştı.