Bayram sabahları kapının çalınmasını, uzatılan bir avuç şekeri veya o eski bayram harçlıklarını beklemek çocuksu bir saflıktı. Ekonomi yönetimi bu sabah kapımızı daha modern, daha akışkan ve hayli maliyetli bir hediyeyle çaldı. Motorine gelen 6 liraya yakın zam, deposunu doldurup memleketine, akrabasına gitme hayali kuran milyonlar için tam bir bayram sürprizi oldu.

Siyasetin kendine has bir zamanlama dehası vardır. Halkın bir araya gelmeye, kucaklaşmaya ve biraz olsun nefes almaya çalıştığı o eşsiz anlarda, tabeladaki rakamların sessizce yukarı tırmanması tesadüf olamaz. Bu, aslında bir tür siyasal iletişim tercihi. Vatandaşa bayramın tadını çıkarırken hayatın gerçeklerinden kopma diyen, oldukça pahalı bir hatırlatıcı.

Genellikle krizlerin derinliğini rakamlarla ölçeriz ama asıl trajedi o rakamların hayatın içindeki karşılığıdır. Bayram harçlığı bekleyen torun ile deposuna mazot koymaya çalışan dede arasındaki o amansız rekabette, kazanan her zamanki gibi vergi kalemleri oldu. Hükümetin bu hamlesi, siyaset literatürüne bayram harçlığının geri alımı olarak geçebilir. Neticede devlet, verdiği bayram ikramiyesini doğrudan akaryakıt pompasına yönlendirerek, paranın el değiştirmesindeki o bürokratik hantallığı ortadan kaldırmış oldu.

Bu durumun ironik tarafı ise, bayram mesajlarında verilen birlik ve beraberlik vurgularının, pompa fiyatlarıyla kurduğu o tuhaf tezat. Siyasetçiler ekranlarda huzur dolu bir bayram dilerken, aynı saatlerde yürürlüğe giren zamlar, o huzuru bir ulaşım maliyetine dönüştürüyor. Siyasetin bu pragmatik tavrı, toplumsal reflekslerin ne kadar esnediğini test eden bir laboratuvar deneyi gibi.

Türkiye'de gündem, birbirinin üzerine binen ve bir öncekini unutturan bir sağanak gibi yağar. Bugün bu zamdan dolayı canı yananlar, yarın başka bir manşetin altında ezileceklerini bilirler. Bu yüzden 6 liralık bu bayram hediyesi, sadece bir yakıt artışı değil; sokağın gerçekleriyle Ankara'nın takvimi arasındaki o devasa uçurumun son kanıtıdır.

Yolun başında olanlara iyi yolculuklar demek isterdim ama bu fiyatlarla yolun sonu, gidilecek yerden çok cüzdanın dibine çıkıyor. Bayramın mübarek, deponun dolu olması artık aynı cümle içinde kurulamayacak kadar lüks bir temenni haline geldi. Belki de bir sonraki seçim vaadi, bayramlarda bedava mazot değil, sadece zamsız bir gün olur.

İyi bayramlar dilerim.