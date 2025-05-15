Süper Lig döneminde kadroda yer alan Neven Subotic ve Adam Stachowiak gibi eski futbolculara olan borçlar nedeniyle, 15 gün içinde ödeme yapılmazsa FIFA’nın Denizlispor’a 12 puan silme cezası verme ihtimali bulunuyor. Daha önce Tiago Lopes borcu nedeniyle 6 puanı silinen ve bu yüzden küme düşen Denizlispor’da mevcut yönetim, gelişmeler karşısında sessizliğini koruyor.

Kulüpte Ekonomik Kriz Derinleşti: Personelin Yarısı İşten Çıkarıldı

Denizlispor’da aylardır personel maaşları ödenmiyor. Son bilgiler, kulüpte sadece 5 çalışanın kaldığını, diğer 17 personelin işten çıkarıldığını ortaya koydu. Geçen sezon tesislerin doğalgazı da ödenmeyen faturalar nedeniyle kış ortasında kesilmişti.

Kongre Belirsizliği: Başkan Adayı Ortada Yok

Kulüpte kongre tarihi hâlâ netleşmedi. Başkanlık için adı geçen hiçbir isimden resmi bir adaylık açıklaması gelmedi. Taraftarlar ve camia, Denizlispor’un Bölgesel Amatör Lig’e nasıl katılacağı sorusunun yanıtını ararken, kulübün geleceği büyük bir belirsizlik içinde.