Deniz Ticaretinde Tam Bağımsızlık

Osmanlı döneminde yabancı ülke gemilerine tanınan ayrıcalıklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sona erdi. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’ne kendi limanlarında ve karasularında deniz taşımacılığı yapma hakkı kazandırdı. Bu yasa ile Türkiye, deniz ticaretinde tam bağımsızlık elde etti.

Kabotaj hakkı, bir ülkenin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece kendi vatandaşlarına tanınması anlamına geliyor. Bayramda, denizcilik fakülteleri, Sahil Güvenlik Komutanlıkları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bu özel gün için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Denizcilik sektörüne gönül vermiş birçok kişi için Kabotaj Bayramı, aynı zamanda bir meslek onuru günü olarak da görülüyor.

Kabotaj Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Osmanlı Devleti döneminde kapitülasyonlar nedeniyle, Türk limanları ve karasuları üzerindeki ticari faaliyetlerin büyük kısmı yabancıların elindeydi. Yani Türkler, kendi denizlerinde bile serbestçe yolcu ve yük taşıyamıyordu.

Cumhuriyetin ilanından sonra bu durum değişti. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu kazanımın somutlaştırılması için, 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kabotaj Kanunu (No: 815) kabul edildi.

Bu kanunla birlikte:

• Türkiye, kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını sadece Türk vatandaşlarına tanıdı.

• Yabancı gemilerin bu alanlardaki faaliyetleri sona erdirildi.

• Denizcilik alanında tam bağımsızlık sağlandı.

Kabotaj Bayramı 99. Yılını Kutluyor!