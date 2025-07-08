DEM Partisi haftalık grup toplantısında kadınların yoğun olduğu gözlendi. Toplantıda DEM'li milletvekilleri yerlerini Doğu ve Güneydoğudan gelen kadınlara bıraktı. Milletvekilleri toplantıyı ayakta izledi.

DEM Grubu toplantısına yerine kayyum atanan Mardin Belediyesi Baskani Ahmet Türk ve yine yerine kayyum atanan Van Buyuksehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da katıldı.

Grup toplantısında bazi partililer Suruç'taki olaylarla ilgili "Suruç Katlimi 10. Yılında ve Suruç için adalet herkes için adalet" pankartı açtılar.